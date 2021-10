Las olas y el mar

Abandonando el bullicio de la ciudad, de malas noticias, estrés, sicariato, mascarillas, robos, etc., me trasladé a Montañita a respirar aire puro. El mar me recibió con sus olas abiertas. Aproveché esos momentos efímeros para plasmar unas letras, junto a los rayos del sol que calientan mi piel, observando el mar formando pequeñas olas, viendo el hermoso ocaso con sus matices, haciendo metáforas de reflexión, con los pies descalzos, encontrándose con uno mismo. El verano nunca termina, solo cambia de lugar. De tu actitud, depende: vivir entre el amanecer o el ocaso frente al mar. Si vas a tirar la toalla, que sea en la playa, con una copa de vino; entre soledad y tú.

Javier Valarezo Serrano