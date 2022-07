Multas de la CTE

Quiero hacerme eco de las denuncias hechas por Diario Expreso el viernes 15 de julio que dicen: “Vía a las multas” y “La CTE ha establecido una fábrica de multas en el país”. Soy una mujer de 70 años, que viajo a Salinas permanentemente y me cuido de manejar bien, cumplir todas las reglas de tránsito y esto incluye la velocidad. Pero no hay caso; siempre tengo que pagar multas que siento son injustas. Hoy veo que no solo soy yo, sino muchas personas las que estamos en la misma indefensión y sin derecho a nada. He consultado con abogados y todos dicen que es inútil y que en algunos casos, debo inclusivo trasladarme a Salinas para poner mi queja. Soy muy respetuosa de las leyes y de las instituciones, pero es hora de unirnos y protestar contra esta forma de hacer dinero con máquinas que ellos reconocen que no están bien calibradas. Si es así, que no funcionen entonces.

La autoridad debe ser de prevención y no de castigo, y aquí es todo lo contrario. Ojalá más gente se una a nuestro reclamo y el viaje a la playa no se convierta en un estado de angustia y desdicha por estas injustas multas.

Rosalía de Villacrés