Moreno otra vez

Don Lenín se fue a Miami a dar una conferencia magistral, de esas que solo él sabe hacer, y me han dicho que fue acompañado de un diminuto ser, el más destacado representante del correísmo – morenismo, que ha pasado por sinnúmero de puestos y en ninguno ha dado resultado. Ahí declaró que le hubiera gustado renunciar, el problema es que los vicepresidentes que lo han acompañado (3) realmente no han servido para nada; uno destituido, otro renunció cuando nadie lo esperaba, tras pasearse por todo Ecuador con pretexto de la pandemia; y de la dama me abstengo de comentar. También manifestó que hubiera querido otro pueblo; qué grosería, y todavía lo dice en el exterior sin ponerse colorado. Como diría Correa, qué cara dura. Que se acuerde de Suiza, de esa plata tiene que dar cuentas pues no están muy claras.

Le deseo que tenga un buen retiro, que nunca más piense en la política, como era antes de 2006: un perfecto desconocido. Ojalá no gane doble sueldo como presidente y vicepresidente porque yo solo tengo el mío de mi jubilación, luego de trabajar 50 años. También espero que su círculo íntimo no crea que sigue en la nube rosada y que tenga alguna posibilidad política. Cuando ya se vaya y estemos en clama con un buen presidente como Guillermo Lasso tendrá que analizarse con tranquilidad la personalidad de Moreno.

Ab. Álvaro Luque B.