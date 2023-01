Milagro con 10 candidatos a la Alcaldía

Se está cumpliendo exactamente lo analizado sobre los partidos políticos, que no están cumpliendo con lo que prometen en su campaña por cuanto sus representados no tienen la idea mínima de lo que van administrar. Un candidato copia y pega; ha copiado un programa de un cantón y ni se da cuenta de que sale el nombre de ese cantón, que no es Milagro. Otro expone verbalmente y en murales que es “candidato de Correa”, es decir, no tiene personalidad. Vemos cómo gobernaría el cantón.

Hemos consultado y analizado con un grupo de personas de distintas profesiones y se ha sacado el resultado de que un solo candidato reúne un 80%, que puede ser buen administrador porque sí ha estudiado con qué presupuesto va a trabajar y no ha ofrecido lo que jamás se va a cumplir.

Milagro no tiene avenidas, esperemos que el nuevo alcalde haga un estudio para convertir en avenidas las calles Juan Montalvo y García Moreno; para que a partir de la seis de tarde se conviertan en peatonales y con ello expongan diversos emprendedores y también actúen los de teatro de la calle para impulsar el trabajo.

Milagro tiene un gran río que sirvió anteriormente para el comercio. Hoy está abandonado; se lo debe dragar, limpiar y poner una compuerta por el camal, que es la parte más angosta, para que sirva para el turismo y se realicen competencia de canoas y natación.

Ojalá quien llegue a la alcaldía se preocupe de la delincuencia, que tiene aterrada a la ciudadanía, al comercio y al turismo. Se debe legislar sobre los concejales. En Milagro, con dos por sus zonas norte y sur es suficiente.

Gualberto Arias Bonilla