Sin medicamentos en el Hospital del IESS Federico Bolaños Moreira, de Milagro

El nombre del hospital es muy merecido por cuanto el Dr. Bolaños era un médico humanista e incluso a veces daba sus medicamentos a los pacientes. Hoy a los pacientes que son atendidos por los médicos en el hospital se les expone que no hay en botica los medicamentos y los tienen que comprar. La mayor parte de pacientes de la tercera edad necesitan para la presión; la medicación más conocida no hay en bodega y ello perjudica a la economía de los enfermos. Varios amigos de distintas ramas me informan que su sueldo de jubilación es de $ 300 y $ 400, y fueron a comprar a la farmacia; la cuentes fue de $ 85 y otra de $105, ¿qué les queda para alimentación? Fueron pedir audiencia al director, pero no existe, todavía no lo han nombrado. Sugiero que los sindicatos y asociaciones de jubilados tengan una asamblea y analicen y las necesidades del hospital e inclusivo soliciten que el director sea un médico milagreño, que hay suficientes con masterado para dirigir dicha institución y parar el que las autoridades nombradas no vienen a servir. El director zonal de Educación tiene presentado un juicio penal y se burla de la ley; a las citaciones no se ha presentado y la ministra de Educación, que es correísta, lo ratifica y con ello perjudica a lo más sagrado: la educación de los niños y la juventud. El nuevo director debe presentar un plan de trabajo que dote a la botica de todos los medicamentos; designe médicos especialistas que hacen falta, y modernice el laboratorio.