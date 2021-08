Cómo manejarnos ante la variante Delta

Israel, República Dominicana, Alemania, Francia, Uruguay, Chile, Emiratos Árabes, Rusia y otros países, frente al reto de la variante Delta están empezando a aplicar la tercera dosis de refuerzo contra COVID-19. Chile empieza por la población mayor de 55 años, la red de salud y los grupos vulnerables, y va a realizar cruce de vacunas: a quienes recibieron Sinovac ahora se les aplicará Pfizer o Aztra-Zeneca. Lo hace seis meses después de haber aplicado la segunda dosis. En Ecuador, con un aproximado de 35 % de vacunados totalmente y con una inmunidad de rebaño cada vez más lejos de alcanzar, pues ahora necesitamos vacunar al 85 % para lograr la meta, con nuestros niños y adolescentes que empiezan a ser afectados por la temida Delta, aún no vacunados, al igual que muchos “rezagados”, es necesario: 1. Empezar a poner la tercera dosis a mayores de 50 años, aquellos que tengan comorbilidades, a la red de salud y que tengan más de 5 o 6 meses de haberse aplicado la segunda dosis. 2. Acelerar la vacunación para el grupo entre 11 y 16 años, y estudiar la posibilidad, con base en protocolos e investigaciones científicas, de inmunizar a los menores de 11. 3. Prohibir reuniones y fiestas los fines de semana, con restricción de movilidad, ley seca viernes y sábado desde 22h00 hasta 5h00. 4- No clases presenciales salvo el nivel superior. 5. Movilidad (pico/ placa) y aforo limitado fines de semana, en especial en feriados. No mayor de 75 % en lugares abiertos y no más de 50 % en los cerrados. 6. No bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad. El Estado aumentar el testeo, secuenciación y establecer grupos de control que permitan establecer dinámicamente la variante predominante, la población vacunada que se infecta, por cuánto tiempo se mantiene, en qué momento y hasta qué nivel cae la inmunidad y sus parámetros luego de aplicada la segunda dosis. Estas disposiciones deben mantenerse hasta enero de 2022 y ser revisadas de acuerdo a cómo esté la situación.

Dr. Francisco Plaza Bohórquez