Llamado urgente

Uniéndome a las críticas de muchísimas personas, me permito escribir absolutamente a todos que la sociedad guayaquileña, mejor dicho, ecuatoriana, está más que cansada de que los noticieros hayan optado por tener en primera plana la crónica roja. Espero que mis palabras no sean mal interpretadas al no querer que no esté como primera plana la muerte de dos inocentes niños y de muchos más en manos de sicarios. Eso DUELE, con mayúscula. Ustedes no alcanzan a ver lo que repercute a la sociedad que está y estuvo enferma de covid-19; además los muchos familiares y amigos murieron, los deslaves, las muertes de personas que viven abandonadas que se quedan sin casa, sin cosechas, sin empleo; y la cruenta sangría que está demostrando una persona tan cruel como Putin. En el mundo entero hay personas con sentimientos muy delicados y con temor de perder su empleo, de enfermar, de vivir en constante ansiedad de que lo asalten, lo maten o contagien. La audiencia al leer, oír cada vez más y más sobre desgracias, se atemoriza. Cada ser tiene su cruz y debe luchar y solidarizarse con los desposeídos, teniendo empatía con esos seres humanos. Lo único que nos queda es rezar para que paren tantas barbaridades; es nuestra gran misión. Buscamos la paz a través de nuestra oración para que cambie la sociedad, con la ayuda de ustedes. Que los medios busquen noticias sanas, de superación, de ayuda para mejorar nuestra sociedad; que incentiven a la comunidad, busquen lo bueno, enseñen y enseñen a ser buenos, a buscar la educación en todos los sentidos. Incentiven a las buenas obras y no a ver la violencia que trauma y enferma. Ustedes son poderosos. Les dejo algo en qué pensar, en lo que pueden cambiar. Sean portadores de verdades que mejoren a toda una sociedad

Lupe de Manrique