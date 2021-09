Una verdadera justicia

¿Cuando habrá verdadera justicia en este país? Todos los días vemos, escuchamos y leemos fallos de jueces en que al principal sospechoso, autor material, intelectual, cómplice, encubridor no se le dicta orden de prisión; en otros casos las pruebas y evidencias están a la vista y ni siquiera son llamado a declarar. Ej.: casos Ruales y Gabela; hasta hoy no se sabe quiénes son los responsables directos. El captador ilegal de dinero en Quevedo, Don Naza, no tiene orden de captura ni se lo ha llamado a declarar y eso que venía captando dinero de forma ilegal por más de un año. Al hijo del alcalde de la capital lo llaman por la fuerza pública a declarar, pero no tiene orden de captura; en el teléfono que usaba están las pruebas y evidencias de cómo manejaba el Municipio de Quito como si él fuera el alcalde. Un pariente cercano de Don Naza es capturado con dinero en efectivo que no ha podido justificar y en un vehículo de alta gama y es puesto en libertad en menos de una semana. El presidente lo acaba de decir: se han perdido $ 70 mil millones en 14 años y ¿qué ha hecho la justicia? Uno de mis maestros, Jaime Roldós Aguilera, en su primer discurso en el Congreso Nacional, cuando se posesionó como presidente de la República, dijo: “en mi gobierno se va a inaugurar la justicia en este país”. Si supiera, que todo es una vil mentira y que todo sigue igual que antes.