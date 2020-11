Las inversiones del Isspol en riesgo

El Isspol es un caso complejo de analizar por la falta de información. Lo sucedido con el desvío de cerca de $ 530 millones del presupuesto de sus inversiones no privativas es grave y debe ser investigado a profundidad. En las investigaciones preliminares se afirma que en estas operaciones existen muchos involucrados y que es un sistema de inversión en el que casi siempre perdió la institución como tal, no solo en la negociación de bonos de deuda interna y externa, sino también en papeles de renta fija del mercado de valores nacional: facturas, papel comercial y obligaciones, etc. Existen denuncias y contradenuncias, por ej. de José Ibáñez, exgerente de la casa de valores Valpacífico, denuncias contra la empresa privada Decevale sobre la irregular negociación de papeles en 2018. A esto se suma la denuncia pública de la ministra María Paula Romo como presidente del Consejo Directivo del Isspol y la intervención de la Fiscalía para descubrir la ruta del dinero, donde presuntamente están involucrados los organismos de control del sistema financiero, como la Superintendencia de Bancos y Seguros y la de Compañías, incluidos los gerentes del Isspol desde el 2012. En mi opinión, la investigación debe comenzar por los oficiales de cumplimiento en la información del manejo de las cuentas, a efectos de que el Isspol diga expresamente con qué casas de valores trabajó, a quién se hicieron las trasferencias y cómo se repartieron los $ 530 millones, porque el perjuicio es a 90 mil uniformados, activos y pasivos. Si bien estas inversiones por ahora no afectan a las prestaciones privativas que realiza el Isspol con respecto a pensiones, las inversiones no privativas dejan mucho que desear y la Fiscalía debe abreviar el proceso investigando por el lado del peculado y lavado de dinero, porque en este caso se ha conformado toda una estructura para perjudicar a los uniformados a vista y paciencia de los organismos de control técnico de los recursos del Isspol. No podemos hablar de culpables directos mientras la UAFE y la Fiscalía hagan pública la información de lo que realmente pasó en las inversiones no privativas que afectan a los uniformados pero sí alertamos que el Isspol debe reestructurar su sistema de inversiones no privativas y su estructura administrativa del Consejo Directivo, que proteja sus inversiones privativas y no privativas en alto riesgo, con gente técnica que dé seguridad a las inversiones, como manda la ley, y con la participación transparente de las casas de valores.

Dr. Manuel Posso Z.