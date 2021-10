El verdadero interés

Luego de una larga espera de 5 meses desde que asumió el nuevo gobierno, de anhelar, que fracase su primera promesa de campaña, que fue la vacunación; de anhelar que no exista la ligera y sostenida reactivación de la economía, producto de la apertura de los comercios y una mayor libertad de la movilidad; de anhelar que la economía siguiese en picada, resulta que les llega a los que sabemos la terrible noticia de la recuperación del precio del petróleo, y más terrible todavía, las perspectivas de mejores precios a futuro. Esto es lo que no lo pueden permitir: la posibilidad de que con mejores precios petroleros y el manejo de una responsable política económica, el Ecuador se levante y se genere ahora sí un verdadero milagro ecuatoriano. Las ambiciones políticas (que acá en Ecuador normalmente son económicas) no pueden permitir que el partido político en ejercicio del poder sea el abanderado de este milagro. ¿La solución? Tumbarlo, sacarlo, descartarlo, para tener la posibilidad de llegar a gobernar y poder meter sus manos limpias en el petróleo de exportación, ya que sus mentes lúcidas les enseñarán los movimientos financieros a ejecutar con toda la energía que sus corazones ardientes les proveen. En resumen: todo el problema político actual está exacerbado debido al incremento del precio del petróleo.