Información económica

Como uno de sus fieles lectores he notado que sería muy importante incluir en la Sección Economía semanal de Diario Expreso información sobre a) Banca e Instituciones Financieras: captaciones, colocaciones, montos por sectores, tasas activas y pasivas; b) Bolsas de Valores: renta fija y variable; c) Balanza Comercial: importaciones, exportaciones; d) Commodities: petróleo, oro, plata; e) Bolsa de Productos: cacao, arroz, café, banano; f) Variables económicas: Canasta Básica Familiar, PIB total y per cápita, PEA, empleo pleno, subempleo, informales, desempleo, pobreza, pobreza extrema, etc.