Jubilosa ensoñación de los valores, que en la cumbre de la vida se eternizan; porque nutren al alma con preceptos, que engrandecen con humildad y glorifican. Debe brillar en todo su apogeo, de norte a sur, de oriente a occidente; derramando por doquier su esencia, deber y honor que nutran a la conciencia. Límpida y veraz cual arroyo luciente, debe llegar intacta a la excelencia; nada de desvaríos ni explicaciones burdas, ella es total, es esa su licencia. La verdad es verdadera, porque no tiene filtros. No conoce fronteras y es de pureza pura, de carácter creciente. Porque viene de Dios, el único Señor Omnipotente. Es la moral arraigada sin ausencias. Es la luz sin tapujos, sin vicios ni indulgencias; la realidad que alumbra, porque su certeza está ahí..., sin penumbra. Ella es indivisible, es raíz, tronco, alma que no se inserta a destajo; es unión, fuerza, amor y trabajo. La que nos invita a luchar por la paz del mundo y del hermano; es el clamor de todo buen ciudadano. La verdad, a la mentira la aniquila. Por falaz, pendenciera y perniciosa. Enjambre de basura que navega en las almas corrompidas, maliciosas. Por eso luchemos con la palabra, para que sus frases lleguen hacia el destino ansiado, al intelecto humano. Que sean un compendio de ideas con ideales que naveguen en busca de ¡la Verdad, el camino directo hacia la Libertad!

Myrna Jurado de Cobo