IESS y jubilados

Me hago eco de la carta del Sr. Orlando Murillo C. titulada “A propósito de la reforma al IESS”, que se publicó el 11 de agosto, porque mi caso es similar y seguramente hay muchos más. Me jubilé luego de 457 aportaciones y luego trabajé bajo relación de dependencia por 19 meses más en otra empresa, aportando al seguro social como cualquier empleado. Inmediatamente de mi nueva afiliación, el IESS redujo mi pensión mensual, lo que mermó considerablemente mi ingreso total: 40 % menos de la pensión y 9,45 % menos del nuevo sueldo. ¿A qué ‘genio’ burócrata se le ocurrió la idea de castigar a quienes luego de jubilados queremos, o necesitamos, seguir generando ingresos? ¿No se han dado cuenta de que si los pensionistas seguimos aportando nos autopagamos por lo menos una parte de la pensión de jubilación y así aliviamos la carga del IESS? Los jubilados de esta época no somos los viejos de mecedora, pijama, zapatillas y colcha sobre las piernas que pasaban el día sin hacer nada, ahora estamos aptos física y mentalmente para seguir trabajando. Incluso nuestra experiencia y conocimientos deberían ser aprovechados por las nuevas generaciones.

El jubilado que siga trabajando debería aportar al IESS como cualquier afiliado pero su pensión no tiene por qué rebajarse en 40 %. Además, cuando el jubilado sigue aportando existe la figura de Mejora de pensión, que como su nombre lo indica, es para incrementar en algo su pensión de jubilación cuando definitivamente deje de trabajar y supuestamente es “automática”. Pero esta mejora no se cumple. En mi caso la he solicitado varias veces y siempre ha sido negada porque, según el IESS, al momento de jubilarme ya recibí la pensión máxima, lo cual a simple vista no es verdad puesto que con 457 aportaciones no podía recibir la máxima pensión de acuerdo a la tabla que existe para ese cálculo. También deberían considerarse de alguna manera las aportaciones simultáneas que en este momento se pierden porque no son tomadas en cuenta ni para el tiempo de aportaciones ni para el cálculo de la pensión de jubilación; sin embargo, sí hemos aportado por todas ellas...

Ojalá en la reforma a la ley se contemplen y corrijan estos errores que perjudican a quienes hemos aportado durante tanto tiempo al IESS.

Leopoldo Benites B