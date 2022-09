¡Hagamos que Guayaquil vuelva a ser ejemplo para el turismo de la región!

Los guayaquileños, hombres y mujeres, siempre hemos sido lo suficientemente fuertes y bastante inteligentes para hacerle frente a cualquier adversidad que se nos cruce en la vida. Sin embargo, hoy que vivimos tiempos diferentes, no podemos seguir con necias posturas ideológicas buscando que Guayaquil se convierta en un ejemplo para el turismo de la región. Llegó el momento de hablar sin revanchismos políticos. Lo que deseamos los guayasenses con nuestros abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos a la cabeza, es que prestemos atención a sus problemas más álgidos, sobre todo a quienes llegaron de varios países y regiones de la patria, aunque para muchos esto parezca pueril o fuera de razón. La ciudad más grande y poblada del país necesita protección, tener más seguridad y ser respetada por quienes la habitamos. El día 6 del mes en curso, Diario EXPRESO exhortaba en su página editorial diciendo: ¡Que despierte la ciudadanía! Y, en realidad, ese es el compromiso al que debemos llegar los verdaderos hijos de esta capital económica. Esperemos entonces que cualquier sugerencia que se haga en beneficio de esta Guayaquil de mis amores, sea claro en el plano urbanístico, pero sin echarle la culpa a nadie. Queremos que la Perla del Pacífico vuelva a mostrar su romanticismo de años mejores, con la calle 9 de Octubre adornada con mesas y flores ,y envuelta en el perfume de un buen café. Luchemos juntos, pero sin hablar mal de los que no tuvieron el enfoque necesario para futurizar el ambiente de incertidumbre que nos esperaba. ¡Propongo que en adelante el bulevar 9 de Octubre no tenga tránsito vehicular!

José Emilio Ruiz Ortiz