Hay un dicho que dice: “Si sigues haciendo lo mismo de siempre, no esperes resultados diferentes”. No importa quién sea alcalde, Nebot, Cynthia o Aquiles Alvarez… Si siguen manteniendo a los mismos contratistas ineptos, los resultados seguirán siendo los mismos. Deberían sacar los nombres y fotos de estos sujetos; más valdría contratar a maestros de obra, que segur lo harían mejor. ¿Cómo es posible que a estas alturas al repavimentar las calles sigan dejando ‘huecos fabricados’? Es la misma queja desde hace muchísimos años, Nadie lo ha podido resolver, simplemente porque no les importa la ciudad, sino su bolsillo. La alcaldesa anterior dijo en una entrevista que el asfalto que compra el Municipio es de muy mala calidad. ¿Y lo siguen comprando? O es un negociado o simplemente les falta materia gris en la cabeza, porque no se entiende cómo pueden ser tan indolentes. Si voy a un restaurante y siempre me sirven comida de mala calidad, y regreso una y otra vez, y todavía me quejo de la mala comida, ¿qué soy? Que les pongan los calificativos a los señores del Municipio que vuelven a contratar a los mismos. Hace pocos días terminaron de repavimentar la calle Francisco Boloña y la Calle 10 (de la parte posterior de la clínica Kennedy). ¡Cómo han dejado ‘la obra’! Es realmente indignante que seudoingenieros hagan un trabajo de pacotilla como ese. Si los obreros no saben hacer bien su trabajo, ¿para qué están los supervisores, ingenieros o fiscalizadores? Hay desperdicio de asfalto en las veredas y cunetas, lo que hace que se acumule basura, con las consecuencias que sabemos pasarán cuando llueva. Si todos los que se postulan a un cargo público sacan sus fotos sonrientes en todos lados, ¿por qué no publican las fotos y nombres de estos ‘contratistas sinvergüenzas’? Por otro lado y pertenecientes a la misma institución, la ATM, ¿Quiénes son del Departamento de Señalización? ¿Dónde estudiaron? ¿Cómo hacen las señalizaciones? Les falta sentido común, ponen los carriles y las flechas indicativas como les da la gana , sin pensar. Los conductores no respetan los carriles, siempre se paran en la mitad de los dos, y si están en el carril extremo derecho se atraviesan hacia la izquierda, con el consecuente peligro de chocar; pasa constantemente en esa calle.

Deja mucho que desear la ciudad que antes era el orgullo de los guayaquileños y de los ecuatorianos. Entre delincuencia, inseguridad y pésimos administradores... se está volviendo invivible.

Victor Garzozi