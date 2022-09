El fracaso del socialismo y capitalismo

Ambas tendencias ya no tienen vigencia, atentan contra el desarrollo de la humanidad. El socialismo es una utopía, genera fallas de Estado; sus intentos han derivado en crisis económicas y sociales. El Estado difícilmente puede manejar eficientemente los medios de producción. Marx, padre del socialismo científico, hizo significativos aportes y la gran mayoría de las contribuciones se le aluden a él. El socialismo parte de una doctrina económica, política y social donde el poder de los medios se basa en la sociedad, lamentablemente esta ideología se convierte en una dictadura totalitaria que no permite el desarrollo a la democracia. El capitalismo es un sistema explotador que agrede a la libertad del buen vivir y se privilegia el bienestar individual, que en ocasiones puede chocar con el interés colectivo. Se suele dejar en segundo plano el tema de la desigualdad; esto puede ser peligroso pues de agrandarse mucho la brecha o diferencias socioeconómicas se podría generar un conflicto social. No se suele dar prioridad al tema del medioambiente, sino a la productividad antes que al cuidado del ecosistema. Pero pueden surgir alternativas de mercado que sirvan para enfrentar el problema del calentamiento global: negocios sostenibles que busquen atraer a clientes preocupados por reducir la contaminación. Es la hora de un cambio positivo que dé paso a un nuevo sistema que brinde mejores condiciones de vida y que permita la transformación de la sociedad.

Ricardo Ordóñez Jaramillo