¿Fracaso o no de la aerovía?

Este sistema fue inaugurado el 21 de diciembre de 2020 para transportar pasajeros Guayaquil-Durán en cabinas aerosuspendidas, con capacidad para cinco o más personas; un promedio de 2.600 usuarios por hora en cada sentido. No tuvo adecuada planificación y no se pensó en su sustentabilidad. El resultado está a la vista, el fracaso de la red, a la puerta del arbitraje internacional, de las empresas Poma S.A.S y Sofratesa, que señalan al Municipio por sus $ 20 millones de inversión. En la actualidad debe darse un estudio de factibilidad que garantice sostenibilidad para que el sistema no fracase. Nuestra recomendación es que la entidad promueva más el uso del sistema y no protegerlo de la competencia con otros medios de transporte, con el costo de la tarjeta personalizada, que debe ser de $ 1 y el pasaje de $ 0,40. Asimismo, el ahorro de tiempo y la seguridad de los pasajeros deben ser con buses alimentadores en Guayaquil y mejorando el enlace con el transporte público en general. Otra opción importante es realizar un circuito turístico, comenzando en la Casa de la Cultura (proyecto de teatro), Durán-Brisas de Santay, muelle de la calle Maracaibo y apuntar a recobrar la identidad del río Guayas. Esto sería un sistema alternativo para los usuarios. Con ayuda internacional francesa, AFA, el estudio a realizarse debe evaluar y optimizar la demanda de usuarios. Se espera que el operador acoja las recomendaciones técnicas del estudio y que den buenos resultados para 2023.

Robespierre Rivas Ronquillo