Uno menos. Faltan nueve

Antony Aumann, profesor de filosofía y estudios religiosos, descubrió que dos estudiantes estaban haciendo trampa al usar ChatGPT y cuando se les preguntó, admitieron su culpabilidad. Parece un caso inusual en el sentido de que estaban haciendo doble trampa. Primero usando el software para hacer sus tareas; el segundo: no habían escuchado ninguno de los contenidos que les enseñaron, ya que los católicos tienen el mandamiento nueve: no mentirás. Claramente no habían aprendido el contenido del curso ni lo habían observado. Parece que pueden haber pasado por alto los mensajes principales que se les enseñaron y me pregunto cuántos otros de los diez mandamientos o sus equivalentes han quebrantado.

Dennis Fitzgerald