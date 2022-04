No existe el crimen perfecto

El Gobierno se deslinda de la corresponsabilidad en el ‘habeas corpus’ otorgado a Jorge Glas (PPL) diciendo que el Poder Ejecutivo no puede controlar al Poder Judicial, lo cual es cierto. Pero en la audiencia que se realizó en la madrugada estaba presente el representante del SNAI, que está bajo la dependencia del Ejecutivo.

Esta persona no argumentó nada para contrabalancear las irregularidades jurídicas burdas que en ese proceso se presentaron.

El ministro de Gobierno Jiménez, correísta, exgobernador de Correa, quién ponía el pecho a las balas para proteger a su patrón, el prófugo en Bélgica, y que promovía el acuerdo con UNES para la mal llamada integración de la Comisión de la Verdad, es el superior de ese miembro del SNAI presente en la audiencia, y no solo que se allanó a esos irregulares hechos, sino que no utilizó una herramienta que consta en la Constitución de Montecristi, que es el derecho a la resistencia y no permitir la salida de la PPL de la cárcel de Cotopaxi.

El presidente Lasso optó por Jiménez y el pacto de la impunidad, y no por la doctora Vela y la lucha contra la corrupción.

Quienes votamos por el presidente Lasso, lo hicimos confiados en que lucharía contra la corrupción. Nos ha decepcionado. Está perdiendo su mayor capital político, que es la ciudadanía que lo eligió.

Señor presidente: le ruego encarecidamente que sin importar lo difícil que sea enfrentar a la delincuencia organizada del correísmo, aparte de su Gobierno esas figuras tóxicas y no olvide que quien con lobos se junta, a aullar aprende.

Dr. Joffre Lara Terán