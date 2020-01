Los exámenes para Ser Bachiller

Sigo insistiendo, mientras no se dé ‘baja’ al famoso código de la niñez, los estudiantes a nivel fiscal no rendirán bien sus exámenes, aunque le pongan una división de una cifra, por cuanto el estudiante están usando la calculadora.

Lo más preocupante es que los estudiantes no respetan a sus maestros y con ello, insisto, los únicos perjudicados son los alumnos.

Un estudiante que rindió el examen expuso que en Física se cayó. Lógico si no está preparado para ello. Y expuso que tenía que encontrar el valor del seno, y el cual se obtiene por medio de una división y que no lo realizó por cuanto no tenía la calculadora.

Señor director, dialogué con 20 maestros que son mujeres y varones y por unanimidad querían renunciar -tienen impartiendo conocimiento con promedio de unos 25 años de laborar-, por cuanto el estudiante no quiere estudiar y debe pasar de año lectivo.

También porque al estudiante no se le puede aconsejar y lograr que a futuro sean buenos ciudadanos, Un maestro fue separado por haber expresado a la estudiante: “alce la voz, que usted tiene buen pecho”. El representante denunció que el maestro había expresado que tiene ‘buenas tetas’ y por ello fue cancelado.

Señores padres de familia, soliciten que se respete al maestro, es el único camino para mejorar la preparación. Aunque pongan los mejores maestros en cada especialidad fracasarán rotundamente, ya que el alumno no respeta a su maestro.

Gualberto Arias