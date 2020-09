No podemos errar al votar

Si un votante no tiene buena formación académica no podrá distinguir entre quién conviene y quién no a los intereses de la nación. En las últimas décadas se eligió sin pensar por dos oportunidades. Cualquiera puede ser candidato a presidente de la república; la falta de liderazgo es evidente. Los verdaderos líderes no están candidatizados; se dispone de quienes ambicionan poder político para lo mismo de siempre. Meditar antes de volver a cometer errores del pasado o la suerte de Ecuador estará echada y la de los jóvenes hipotecada, por elegir sin pensar. Ojalá exista aunque sea un líder que vaya a servir y no los de siempre que solo sirven para servirse.

Eduardo Jiménez Macías