Estas elecciones

Sobre el debate: dos de esos candidatos deberían irse a su casa y no participar. Seis de siete han dicho SÍ a la consulta del Yasuní. ¿Cuánto le costará al país desmontar los equipos instalados antes de un año? ¿Quién dará empleo a las personas que se quedarán sin él? Los candidatos no saben el qué y cómo hacerlo; todos hablan de asignar recursos frescos. ¿No sabrán que van a estar menos de dos años en funciones? ¿Y los recursos de dónde van a salir? ¿O van a utilizar los fondos disponibles en el BCE y bancos del exterior para gasto corriente? Otro candidato habla de desdolarizar la economía, volver a tener una moneda paralela a los dólares. En subsidios, ninguno dijo que se van a eliminar. El precio de la flotación en combustibles, ni lo tocaron. ¿Sabrán que existen más de $ 10.000 millones en subsidios? La seguridad social ni la tocaron. Ni se ha propuesto cambiar la edad y tiempo de aportaciones para jubilarse. Tampoco tocaron las tasas de intereses activas que cobran las entidades financieras -son de usura-. “Los ‘sabios’ que hicieron las preguntas en el CNE se olvidaron de poner estos temas en el debate. Trivialmente se habló del fenómeno El Niño. Esto confirma que este país tiene politiqueros demagogos que se aprovechan de la gente con poca educación para hacerles creer un baratillo de ofertas. ¿Por qué no les dicen que primero se debe hacer un diagnóstico de la situación actual para atacar el primer problema que es la inseguridad? ¿Y así quieren que venga inversión extranjera, crear nuevos empleos? Después preguntan por qué sube el riesgo país.

Roberto Flores