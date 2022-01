Los muchos edificios abandonados podrían tener un buen uso

Los guayaquileños estamos un poco extrañados por la cantidad de edificios, villas, colegios y hasta clínicas que se encuentran abandonados hace mucho tiempo, cuando existe tanta gente durmiendo bajo los puentes, en portales y en lugares que por no tener ninguna clase de canalización, agua o en general facilidades, son focos de suciedad y miseria. Ello se está volviendo lamentablemente común en esta ciudad. Además la basura e insectos ayudan a que la pandemia se fortifique. Aunque a simple vista son edificios abandonados, están en buen estado. Creemos que la municipalidad debería preocuparse en llevarlos a remate, hacerlos demoler o constituir asilos para muchos ciudadanos que no tienen vivienda ni trabajo. Por ejemplo, en Urdesa Norte existe un edificio que pertenecía a ña escuela La moderna: ya comenzaron a robar el techo, las puertas, etc. Asimismo en la Vía a la Costa está el edificio de la antigua clínica Santiago. En la esquina de 9 de Octubre y Pichincha hay un edificio de seis plantas que aparentemente se encuentra en muy buen estado, totalmente abandonado. Lo mismo podríamos decir de algunos edificios en el malecón y en Urdesa Central, Ceibos, Kennedy... No sabemos quiénes son los propietarios, ni por qué su estado de abandono, pero el Municipio debe velar por el bien de esta ciudad y de los que vivimos en ella. Amerita ser cuidada y preservada para nosotros y el mundo en general.

Ing. Édgar Diminich M.