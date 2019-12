El Ecuador, una unidad geográfica

Nuestra Constitución habla de que Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica y que nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. El art. 56 ibídem, habla de que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas también forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. Las lecciones de Aristóteles siguen vigentes, la oligarquía es la forma de gobierno de unos pocos, es gobernar sin respetar las leyes para satisfacer sus ambiciones personales. Los dirigentes indígenas no quieren que se explote el petróleo ni los minerales, no quieren inversión extrajera, ni pesca industrial, ni agroindustria (se tiene que usar químicos). Que las más altas autoridades del país les pidan permisos para recorrer todo el país. La pregunta es: ¿de dónde se obtiene dinero para educación totalmente gratuita, salud integral, vivienda gratuita? También este grupo de personas se oponen a las concesiones de carreteras y más servicios. Lo penoso es que existe gente que les hace el juego. ¿Cómo pudieron apresar y humillar a casi 100 efectivos del Ejército y la Policía, y no pudieron agarrar a un solo vándalo y delincuente? La democracia y la justicia deben prevalecer para vivir en armonía.

Ab. Franklin Lituma Manzo