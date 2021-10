Discrimen en las operadoras

Teníamos entendido que una de las ventajas de que gozaban las personas de la tercera edad era la reducción de costos en algunas tarifas y servicios. Con esta seguridad, en el mes de marzo y acogiéndome a los ofrecimientos de uno de los empleados de Movistar que, tras asegurarme dicho beneficio, me recomendaba cambiarme a un plan de mayor valor por el mismo costo, accedí a realizarlo. Hoy, al revisar mis cuentas, veo con sorpresa que durante estos 7 meses jamás fui beneficiada con esta rebaja. Acudo de inmediato a realizar este justo reclamo y me responden que, lamentablemente, no pueden hacer nada, pese a reconocer que fue un error de información del empleado. Tras escuchar las últimas declaraciones del presidente Lasso en que, reiteradamente, ofrece un trato preferencial para este grupo, trato entonces de acceder al descuento correspondiente y me explican que eso tampoco procede y lo que me ofrecen es un plan sumamente básico de $ 10 destinado a las personas de la tercera edad. ¿No es esta acaso una forma de discriminación? Pensamos sinceramente que el señor presidente debería investigar estas anomalías que se vienen dando en ciertas operadoras y obligarlas a cumplir las disposiciones en favor de uno de los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana.