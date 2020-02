¿“Días peores para América y Europa”?

Sí, si no detienen “ya” al crimen-narco-terrorista de Castro, Maduro y el apoyo de Putin. M. Gandhi: “Si hay un idiota (corrupto) en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados”. En realidad, “hace rato no nos dejan elegir”. En Venezuela hasta con amenazas de muerte a asambleístas y sus familias con la operación Alacrán. ¡Aprendan! A. Valero, con cáncer terminal, rechazó no menos de $ 500 mil y ofertas médicas: “Yo me podré morir, pero no permitiré que por mi voto se muera Venezuela”. Aquí silenciaron a Gabela y a otros, con candidatos chimbadores, compra de conciencias y puestos, poderes e instituciones -que incluye a la justicia, que tapa la impunidad del asalto revolucionario, troles e informática, apagones, votantes muertos y extranjeros, arroz verde; hoy, ¿café-amarillo?, etc. ¿Imponen autoridades con fraudes descarados? Luego de la “santificación-cristiana-socia-lista” de D. Atamaint en la Asamblea de la 35 y ¿supuestos-opositores? Se confirmaría que, ¿la partidocracia aprende el ‘modus operandi’ delincuencial de las Dictaduras del Voto del SSXXI? Ahora arremeten contra España con Sánchez, Podemos, la franquicia castro-madurista, y la Delcy que ordenó a Sánchez no recibir a Guaidó, levitó por Barajas y dejo caer 40 maletas ¿con oro para abajo? ¿Y los GEOS españoles no violaron la soberanía de Bolivia? Todo vale para el “coloniaje-socialista”, con Ebrard en su intento de sacar al capo Quintana, y otros de la embajada de México en La Paz. Bolivia paró el fraude de 14 años, enjuicia y encarcela al narco-crimen de Evo, lo que no ocurrió -¿ni ocurrirá?- con Correa y compañía. S. Abascal: “Dimitan todos por burlar y violar el suelo de la UE y recibir órdenes del tirano Maduro”.

Juan Carlos Cobo Rueda