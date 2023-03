Otro día en el paraíso

La pobreza y la extrema pobreza se basan en el ingreso familiar per cápita mensual. A traducidas palabras, la pobreza no tiene acceso a servicios básicos como educación, salud, agua potable o saneamiento, mientras que la extrema pobreza implica que la persona no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Phil Collins, cantante y ganador incluso del premio Óscar a mejor canción, en el año 1989 lanzó la canción ‘Another day in paradise’. Con ella, nos llama la atención para que no seamos indiferentes a los más necesitados. Son seres humanos sin las mismas oportunidades que se nos dieron.

Según el INEC, para aquel año 1989 en Ecuador, 10 años después de su regreso a la democracia y su comienzo en la exportación de petróleo, el 60,4 % de la población era pobre y el 28,6 % extremadamente pobre; en números equivalen a 7,3 millones y 3,5 millones de personas. Con el transcurso de los años, las cifras han fluctuado hacia la baja. Sin embargo, en el 2020 estos indicadores de pobreza y extrema pobreza fueron de 32,4 % y 15,4 % de la población, respectivamente. Mientras para 2022, el 25,2 % de la población es pobre y el 10,7 % vive en la extrema pobreza.

Antes de que se me olvide, en el año 1989 éramos solo 10,3 millones de ecuatorianos y ahora, según el INEC, somos 17,8 millones de personas: los porcentajes bajaron, pero la población total aumentó.

La pobreza y la extrema pobreza son problemas graves que afectan a una gran parte de la población de Ecuador. La pobreza es más alta en el campo que en la ciudad. Para reducirla se necesitan políticas públicas que promuevan el desarrollo económico, social y ambiental del país. Existen muchas propuestas en la academia ecuatoriana.

Piénsenlo dos veces, es otro día más en el paraíso posiblemente para ustedes y la mayoría de la población, pero seguramente no lo es para más de 1 millón de ecuatorianos que no pueden cubrir necesidades básicas de alimentación.

No nos sorprendamos pues de lo rápido que crecen las bandas delincuenciales con sus actos sobre el resto de la población y lo que haría parecer que Ecuador ya no es un paraíso para las familias que lo habitan.

Elías Cortez Z.