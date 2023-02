Después del domingo 7

Los resultados de las elecciones trajeron sorpresas para unos, preocupaciones para otros y alegrías para unos pocos. El más afectado fue el PSC al perder su fortín de más de tres décadas en Guayaquil. Pero igual impacto sufrieron la ID y CREO. El Gobierno fue perdedor sobre todo con el revés de la consulta popular, que no obtuvo apoyo ni en una sola pregunta. Mas esto no significa una debacle o hecatombe. ¡Cuántos presidentes consultaron y perdieron, y no pasó nada! No fue oportuno preguntarle al pueblo cuando estaba con baja aceptación. O las preguntas no eran adecuadas. En un proceso democrático estos resultados son factibles; lo malo es que la oposición de oportunistas quiere aprovechar para sembrar caos. Sr. Iza, gane con elecciones el derecho de gobernar. El presidente Lasso debe dar un cambio a su gestión. Ya está ordenada la macroeconomía, falta invertir en obras públicas para crear trabajo con apoyo de la empresa privada. Con una eficiente gestión del procurador, recuperar lo robado; ya mismo no queda ni un sentenciado en las cárceles y no han pagado ni 1 %. La inversión extranjera es mínima en relación a otros países; la corrupción no ha desaparecido en las instituciones públicas. Aparentemente ganó la revolución ciudadana pero no es tan cierto; no han superado su votación cautiva constante (20 % a 30 %) en las dos ciudades más pobladas. Y este resultado es gracias a la desmedida ambición de los políticos por figurar o beneficiarse de asignaciones fiscales para la campaña, dando lugar a la proliferación de candidatos. ¿De qué triunfo hablamos, qué respaldo puede tener el alcalde de Quito con 25 % de votos? Sería diferente con cuatro o cinco candidatos.

C. Wellington Ríos V.