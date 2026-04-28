Conaie aclara su posición respecto a la revocatoria del mandato a Daniel Noboa

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

La revocatoria, aunque prevista en la Constitución, es inviable en el contexto actual de nula institucionalidad y limitadas condiciones democráticas. Eso aseguró la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la tarde del martes 28 de abril del 2026.

A través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, informó que el 26 de abril, su Consejo de Gobierno decidió que "la revocatoria resuelve la vida de la gente. La eventual sucesión no garantiza cambios reales: cambiar un nombre no modifica el rumbo del Ecuador".

Además, los líderes del movimiento les parece que ese mecanismo solo genera falsas expectativas, desgasta a las organizaciones y desvía esfuerzos políticos.

No existe un acuerdo con el Gobierno

La Conaie hizo la aclaración frente a lo que califica como información falsa sobre supuestos acuerdos con el Gobierno.

El movimiento rechaza versiones atribuidas a actores individuales que buscan posicionamiento mediático y reproducen disputas estériles que, dice el comunicado, debilitan a la izquierda y no contribuyen a soluciones para el país. Eso en relación a declaraciones de un integrante de un colectivo:

Desde otros sectores cercanos a la Conaie, en off, se indicó que no apoyan a una plataforma única, impulsada por algunos actores políticos.

Asimismo, la Conaie enfatizó en que sus decisiones son colectivas y que la dirigencia debe acatar lo resuelto por las bases.

Su prioridad, señala, es fortalecer la organización en los territorios, consolidar una agenda territorial y popular de los pueblos y nacionalidades, y mantener la resistencia territorial junto con los procesos políticos que representan a sus bases.

Sobre las elecciones seccionales

La Conaie, sostiene el Consejo de Gobierno, fortalecerá al movimiento Pachakutik frente a las elecciones adelantadas de noviembre de 2026 como espacio real de disputa y contrapeso. La posición es definitiva: no se desviará la fuerza del movimiento hacia procesos sin mandato de las bases ni capacidad de resolver la vida de la gente.