Los derechos humanos y el COVID

La CIDH en resolución No. 1-2021 del 6 de abril de 2021 exige que los Estados se aseguren de que las empresas incluyan la inoculación como medida de protección colectiva en los programas de vacunación previstos en los documentos de seguridad y salud empresariales, por considerar que desempeñan un rol clave y su conducta debe guiarse por principios y normas de derechos humanos: proteger el derecho a la salud y la vida de los trabajadores, en concordancia con la resolución 1-2020 sobre Pandemia y DD. HH. en las Américas. La pandemia de COVID-19 originó una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en nuestra vida moderna. Gracias a la expansión digital y avances científicos extraordinarios tenemos vacunas para contrarrestar tal desgracia. Existe desinformación sobre la vacunación sin tomar en cuenta que la vida está en juego. Es natural en el humano creer en lo negativo, mas debemos recordar que desde que nacemos nos vacunan por todo y en muchos países exigen vacunas en desuso. El gobierno tiene el deber de proteger a sus habitantes sobre cualquier antojadiza opinión de gente desubicada, como el defensor del Pueblo de Guayas que se opone a que se obligue la inoculación, lo mismo en los pueblos indígenas. Tenemos el deber humano de protegernos. Mi derecho a que no me contagien vs, el derecho de no vacunarse,

Ab. Franklin Lituma Manzo