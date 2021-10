El trabajo como derecho

¿De qué sirve tener derechos reconocidos si no se tiene trabajo? En primera instancia habría razón para que exista un código alternativo; pese a que disminuye derechos, dará oportunidad a muchos de ser “trabajadores en relación de dependencia”, aunque ganen un sueldo de miseria y puedan ser despedidos arbitrariamente e incluso tener que pagar a quien los despida. Tenemos derecho a la salud, pero como hay muchos enfermos y no hay tantos hospitales ni cómo pagar a tantos médicos, entonces permitamos que estudiantes de medicina operen en pequeños centros médicos. Así más personas tendrán derecho a la salud. Y como miles de jóvenes no pueden acceder a un cupo para estudiar, entonces creemos un recoveco improvisado con quien quiera enseñar y entreguemos títulos universitarios a quienes no han aprendido nada. Con ese cartón solicitarán un trabajo “decente” con el nuevo código. Así podemos seguir creando soluciones parche para mostrar estadísticas amigables y que organismos internacionales nos sigan prestando plata para mantener a pipones que cobrarán sus sueldos porque “hay favores que pagar”. Un gobierno está para ayudar a quienes confiaron en sus promesas, permitiéndole estar donde está con su voto, y no para ser simples medios para obtener un fin. Hay que tomar decisiones que ayuden a salir de la crisis pero sin destruir derechos adquiridos en luchas históricas. Hace tiempo los dueños de los medios de producción tuvieron las riendas y pisotearon a los trabajadores hasta que estos se revelaron.

Francisco Andrés Ramírez P.