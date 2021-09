Depuración urgente de la Asamblea Nacional

Los partidos políticos deben sacar a sus afiliados que tengan glosas, es decir que tienen que abonar a Contraloría el dinero pagado en forma incorrecta. Son 32 legisladores, casi la cuarta parte de la Asamblea. ¿Cómo puede legislar y fiscalizar una persona que ha violado la Constitución y sus leyes?, más que todo el aspecto moral y cívico que debe tener todo legislador: hay que ser un modelo para la juventud. El pueblo sufragó para que cumplan el papel de legislar y fiscalizar a los demás poderes del Estado. Esperamos que presenten proyectos que beneficien al pueblo, más que todo en el asunto de trabajo, que no hay para la nueva juventud que se ha preparado. Tenemos como mal ejemplo que los 42 asambleístas correístas no votaron por la censura del defensor del Pueblo, demostrando que son inmorales. Quienes votaron por ellos seguramente estarán arrepentidos. Los partidos políticos están fallando fatalmente: ponen en las listas a persona sin preparación política; la mayor parte, en la Asamblea, leen mal lo que les escribe el asesor. ¡Cómo era antes la Asamblea! Recordamos a Carlos Julio Arosemena, Asaad Bucaram, Jaime Hurtado, Jaime Roldós, Pancho Huerta, Raúl Baca, Pedro Saad, etc. Tenemos en Milagro hasta ahora 10 candidatos a la alcaldía; la mayor parte han ocupado puestos en el concejo y el Gobierno. Hoy son los nuevos ricos.