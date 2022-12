Los más débiles, desprotegidos

El Tribunal británico de Apelación confirmó la legislación que permite el aborto en estado fetal por síndrome de Down, hasta el momento del nacimiento, tras rechazar un recurso presentado por una mujer con el trastorno genético y una madre de niño Down. No se sabe dónde encajan las palabras valores, libertad y apertura en un país que permite matar seres humanos con discapacidad hasta el momento del nacimiento. La mentalidad eugenésica de una parte de la sociedad británica asusta. Como dijo el Dr. Jerome Lejeune, descubridor del origen genético del síndrome: “La calidad de una civilización se mide por el respeto que manifiesta a los más débiles de sus miembros”.

Mario Monteverde Rodríguez