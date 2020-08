Datos de las encuestadoras de opinión

Días atrás manifesté, y no me retracto, que este es el peor gobierno que hemos tenido desde el retorno a la democracia. La razón me asiste luego de que dos empresas encuestadoras de opinión así lo confirman. Para los ecuatorianos: los políticos y las instituciones públicas no gozan de la aceptación nacional. Le preocupa la emergencia sanitaria, la crisis económica, la falta de empleo y la corrupción a todo nivel. Es escasa aprobación que tienen las autoridades nacionales: Presidencia, Asamblea y asambleístas, con menos del 10 %. El rechazo hacia los políticos están en el orden de un 95 % y solo el 11 % confía en el CNE. Nuestras gloriosas FF. AA. y la Iglesia católica, son las que en mejor posicionamiento se encuentran.

Al inicio de este gobierno se dijo que se iba a recuperar el dinero robado del nefasto y corrupto gobierno anterior a través de una cirugía mayor a la corrupción y que se iban a crear un millón de empleos en cuatro años. Ninguna de estas dos cosas, se ha cumplido hasta ahora; y no creo que se vayan a cumplir.

Roberto Flores.