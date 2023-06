La acción de pagar o comprar a un juez, ¿es real o una fantasía? Se formulan especulaciones porque se ha beneficiado con el dictamen de ciertos jueces a actuantes alejados de la ley. El juez es el único ciudadano -en una sociedad de derecho- que tiene la atribución otorgada por la ley para determinar a través de su dictamen la libertad o prisión, inocencia o culpabilidad de los ciudadanos que litigan en su corte. Su veredicto marcará de por vida a sus comparecientes. La Constitución nos protege de cualquier situación jurídica en que nos encontremos. Nuestra sociedad y la de todo mundo desea tener jueces que nos protejan y no se dejen comprar por nada ni nadie. En cierta ocasión un cliente médico me pidió que lo acompañase a visitar a un paciente que estaba muy enfermo y fue inevitable escuchar la conversación mantenida por ellos. Tras revisarlo dio recomendaciones a sus familiares y salimos de su vivienda, muy humilde y limpia. El médico me preguntó: ¿vale la pena ser honrado ? Este hombre fue un juez de esos que jamás se vendió, honrado e íntegro. Él defendió a mi padre y sin conocerlo dictaminó su libertad; lo estaban acusando injustamente. Hoy está pobre y enfermo, es mi obligación atenderlo. Ante hombres así, de esa talla, debemos ponernos de pie y hacerles reverencia por su honradez, verticalidad e integridad. ¿Habrá jueces con esta escala de valores? Ojalá que sí. Se los necesita.

Guillermo Martínez Tubsy