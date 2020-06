Tras el COVID, se cierra una etapa. ¡A recomenzar!

Hoy se cierra otra etapa de mi vida. Trabajé más de treinta años en un prestigioso hotel de la ciudad, quince en el departamento de banquetes, donde adquirí experiencia en realizar todo tipo de eventos. Mi trabajo era matador pero me gustaba; ganaba más dinero en horas extras que en mi sueldo. Ya en esos tiempos habían salido jubilados algunos compañeros y no hacían ni tenían nada. Pensé en ponerme un negocio pequeño para que cuando salga no me pase igual que a mis colegas de profesión. Comencé a organizar fiestas a mis vecinos, amigos, familiares etc. Pero alquilando menaje dejaba de ganar mucho dinero; comencé a comprar cosas para no alquilar tanto y ahorrarme algo de dinero. Cuando cumplí 30 años de trabajo en el hotel puse mi carta de jubilación y a los 4 meses me la aceptaron. A los quince días de salir comencé a buscar local y lo encontré en Sauces 6. Al inicio fue muy duro; ya en esos tiempos tenía muchos clientes que me pedían alimentos y por ellos no cerré el local. En estos momentos tengo casi ocho años de estar allí y en todo este tiempo fue reto tras reto. Mi madre me decía: no trabajes tanto; tus hijos ya son profesionales. Pero yo me acostumbré a tener mi propio dinero, a salir de vacaciones con mi esposa. A fin de año del 2019 comenzó el COVID-19 al otro lado todo el mundo y a mis vecinos les dije: se vienen tiempos muy duros. 15 días antes de entrar a la cuarentena yo ya estaba en ella; me dio un trancazo de esos matadores. El día que regresé a trabajar declararon la cuarentena y cerraron todo. Allí inició el cierre de negocios fines y algunos empezaron a vender sus cosas. Yo al ver esto, con mucha tristeza decidí también cerrar. Hoy estoy terminado de recoger mis cosas, guardándolas y entregando las llaves del local. Pero estoy seguro de que si Dios quiere, cuando termine esto, de nuevo comenzaré. Se acabó esta etapa de mi vida mas yo creo que vendrá otra mejor.

Agustín León Rivadeneira