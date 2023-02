Es un error tremendo que no se junten en una sola línea los políticos de centroderecha y sus partidos para hacer un gran y estupendo gobierno, con gente brillante, proba, con conocimientos, generosos, inteligentes, no resentidos sociales, no resentidos partidistas, excelentes ejecutivos, preparados para resolver problemas y ejecutar obras que beneficien al país y sus tres regiones en las ciudades de Quito, Guayaquil, y Cuenca. Trabajar desde ya para que en algún momento tengamos un sistema de gobierno federal a la ecuatoriana, pero con total descentralización política en cada región, y con todas las competencias para cada unidad territorial (Quito, Guayaquil, y Cuenca), excepto en seguridad, con Fuerzas Armadas y Relaciones Exteriores con diplomacia, que serían de competencia exclusiva del Gobierno central.

Está probado que los ciudadanos que habitan bajo ese sistema de gobierno federal están más contentos y son mejores ciudadanos que los que habitan en sistemas centralistas. Por eso muchos ecuatorianos emigran hacia EE. UU., arriesgando sus vidas y las de sus hijos menores, buscando llegar al sueño americano.

Si con el ejemplo que vemos a diario no aprendemos que ese sistema de gobierno federal es mejor que el centralista, estamos ciegos. ¡Es de justicia!

Jorge Pino Vernaza