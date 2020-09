Chulla vida (de algo he de morir)

Virtud vs. vicio. Cuesta mejorar; ser esclavos, cada día, de mejores hábitos. Unos procuran ir conociendo más, pensar más en los otros, y otros se relajan. Hábitos perniciosos al comer; ni se enteran que hay que estar viendo si pasa el agua por la mascarilla para reponerla. Nuestros nativos no. Ellos practican los tres tempranos: levantarse, almorzar y dormir temprano; viven en armonía con el ambiente. ¿Impacientes? ¿Irresponsables? ¿O mediocres? Demostremos que somos más que un pueblo único en el mundo por incomprensible (J. García). ¿De algo me he morir? ¿Chulla vida?, o la increíble oportunidad de servir, de saber, para hacer más (Biota Máxima, Puce).

Diego Valdivieso Anda