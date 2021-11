Choferes ineptos

La tecnología es importante pero no abusemos de ella al permitir que nos destruya la inteligencia y criterio, y lo digo poniendo un ejemplo. El día de ayer necesité un taxi y el chofer no encontraba una calle de Urdesa muy conocida; quería que le mande el mapa por WhatsApp. Luego, al decirle hacia donde me dirigía, Centro de Convenciones o antiguo aeropuerto, puso una aplicación en el teléfono, llevándome por unas lomas y calles estrechas por Mapasingue. Fuimos a dar lejísimos, después de tantas calles y vueltas, por la Tanca-Marengo. Desde el comienzo le indiqué cuál era el camino más corto y no aceptó porque la famosa aplicación le indicaba otra ruta. Pienso que lo hacía para cobrar más o porque no conocía el camino. La Autoridad de Tránsito no debería dar autorización a cualquier persona de los famosos taxi amigos que no conozcan la ciudad, y que no sean honorables (en lo posible); y los empresarios de este sistema, que es un servicio, piensen que están en la obligación de lograr la mejor manera de no fastidiar a sus clientes, que son los que les llenan el bolsillo. Señores choferes, conozcan la ciudad o dedíquense a otra cosa que sepan hacer bien.

Martha Jurado R.