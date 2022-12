No todo es cemento. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de la mayoría?

Frente a mi casa, en Circunvalación Sur, entre Ilanes y Jiguas, en Urdesa Central, un patio de carros lo convirtieron en varias habitaciones, sin pintura; el entorno era como estar en el suburbio. Pinté lo que estaba carente de pintura para no tener una vista tan desagradable.

Estamos muy contentos de que la Cruz Roja ha cogido en comodato por 5 años ese conventillo; se ha hecho cargo de la remodelación total y ahora tenemos algo de lujo: un dispensario y botica. La peatonal que es uno de los frentes del local requiere de un gasto pequeño. El arreglo de la misma le corresponde al Municipio.

Le preguntaba a un maestro de obra que está terminando ciertas cosas que faltan cuánto me costaría el arreglo; me dijo $ 50. Desearía hacerlo porque amo las plantas; para mí un entorno con plantas da mucho alegría, buenas vibras, pero no tengo en estos momentos dinero para ello. Parece que la mayoría de personas piensan que todo es cemento, sin darse cuenta de que necesitamos vegetación, plantas , árboles cerca, que purifican el medio ambiente, atraen a pajaritos, abejitas, mariposas; es lo que yo disfruto en mi peatonal. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de la mayoría de personas? ¿Qué campaña se puede emprender?

Laura Gómez Serrano