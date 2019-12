“Cegueras del mesianismo y blasfemias”

En el año 2021, Dios mediante, en Ecuador se elegirá presidente y desde ya se observa en redes sociales e internet la campaña superpreanticipada que están realizando algunos precandidatos, donde usan un sinfín de estrategias, como por ej., los resultados de seudoencuestas realizadas, tal vez en la dimensión desconocida, donde señalan que el 72,88 % de los votantes a nivel nacional apoyan a los dirigentes indígenas para elecciones presidenciales. Pregunto: ¿realizaron la encuesta en los sectores donde ocasionaron destrozos durante la ola de protesta?

Para todo ciudadano es importante saber distinguir la realidad de los imaginarios creados por otros y que quieren establecer como hechos verdaderos, solo así no seremos persuadidos de quien desea regresar al poder, utilizando puente ciego.

El verbo en política domina masas por ello importa saberlo usar, no es bueno minimizar la inteligencia de sus coterráneos, como lo hizo Nicolás Maduro en su discurso del 04-dic-2019 al declarar que “cuando él gobierna, está gobernando Jesús y que a donde van las misiones hechas por el gobierno, llegan las bendiciones de Dios”.

A algunos, la ceguera del mesianismo no les permite entender que sus blasfemias no se la creen ni ellos mismos y peor los ciudadanos. Los ecuatorianos no somos zombies.

