Cartas de lectores: Lo que se viene en año y medio

Siempre lo digo y ahora más que nunca lo confirmo: mi país es digno de mejor suerte. Malos, pésimos, ineptos y corruptos gobiernos es lo que hemos tenido en los últimos 20 años, principalmente los tres últimos. Solo la dolarización nos ha salvado de parecernos a países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, cuya población sale huyendo todos los días en búsqueda de mejores días para ellos y su familia. Sin embargo, aquí, agoreros y vagos teóricos con títulos obtenidos copiando tesis de grado, algunos de ellos en comisión de servicios, ganando sueldo sin hacer nada -y lo peor es que se hacen llamar analistas económicos-, creen aún que lo mejor para nuestro país es salir de la dolarización. Menos mal que no ganaron las elecciones. Pero asimismo, los que ganaron no la tienen fácil. Hay que bajar ese hueco fiscal que les deja como herencia el gobierno del ‘encuentro’. El de los subsidios es otro tema delicado: deberían reducirlos de forma gradual para bajar egresos; y subir el IVA, considerando que no va a haber ingresos petroleros por el Yasuní – ITT. No hay inversión extranjera y hacer que vengan al país empresarios es tarea difícil por la inseguridad que se vive; y esto está relacionado con el empleo, que tampoco existe; pensar que los dos últimos gobiernos prometieron dos millones de empleos. Ojalá la gente no se olvide de los que les han mentido una vez más.

Roberto Flores