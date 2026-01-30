Cartas de lectores | Cambiar los hábitos financieros

Cuando vemos a una persona que se compró un auto, una casa o una parcela de tierra, pensamos que tuvo suerte, pero en realidad fueron años planificando, visualizando, eximiéndose de ciertos lujos, haciendo un presupuesto, evitando gastos innecesarios, no siendo comprador compulsivo ante una sugestiva oferta. Importante sacrificar gustos pequeños para obtener uno mayor o valedero. Una persona podrá tener títulos en ingeniería o economía y tener serios problemas económicos o no tener estudios significativos y estar holgado en sus finanzas personales. La clave estar en aprender a decir no ante un gasto o compra no apropiada y ser disciplinado incluso dentro del núcleo familiar. Posiblemente lo vean como tacaño o mezquino pero estas personas terminan acumulando dinero y no deudas. A veces en el camino encontramos a personas que coleccionan gorras, carteras, relojes o zapatos que no alcanzan ni a usarlos; recuerde que era efectivo que pudo estar en su cuenta bancaria, pero lo hizo humo al momento de comprar algo que terminó arrumado en un armario. ¿Valió la pena? Posiblemente no. Luego, cerca de la quincena no tiene para comprar un almuerzo o pagar un taxi y termina usando un bus en una ruta asaltable, llevando un celular de alta gama que le costó media vida, a pesar de no poder utilizarlo al 100 % por no tener saldo. Esto significa que sus finanzas y lista de prioridades no van de la mano. Pasan los años y va observando que unos avanzan en su economía y otros se van quedando atrás, sin saber exactamente qué está sucediendo con su economía. Es necesario sentarse, calmarse y plasmar en una hoja un presupuesto, con su ingreso y decenas de rubros de gastos y reflexionar cómo puedo evitar este ritmo de gastar más de lo que gana. Viejas prácticas no abrirán nuevos caminos; hagamos este 2026 un mejor año, cambiando nuestros añejos hábitos financieros y tomando distancia de personas que invitan al gasto. Hoy será el mejor día para cimentar nuestra libertad financiera. El cambio de año no hace la diferencia, lo harán siempre nuestros nuevos hábitos financieros.

Gunnar Lundh