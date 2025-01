Cartas de lectores: Viejitos olvidados

Cada gobierno ha hecho algo por suprimir la devolución del IVA a los adultos mayores (tercera edad), beneficio contemplado en algunas leyes pero sobre todo en la Ley del Anciano, art. 181; unos directamente, otros cambiando procedimientos o incluyendo el uso de tecnología; otros solapadamente, valiéndose de leyes que no tienen relación.

El gobierno actual no ha sido la excepción, simplemente no paga en el plazo señalado en el reglamento sino cuando a bien tiene; ya son cinco meses que no recibimos esos valores, que para los viejitos representa una ayuda, un ingreso que esperamos con ansias pues lo tenemos destinado para pagar servicios básicos y una que otra medicina o golosina; mas ahora no hemos tenido ese beneficio ni por Navidad.

Señor presidente, dice que ya está ordenada la macroeconomía del país, que el déficit ha bajado, las deudas del Estado se han saldado; disponga al SRI y al Ministerio de Finanzas que paguen también estas obligaciones que para el Gobierno son insignificantes. No olvide que también sufragamos los viejitos y quisiéramos apoyarlo en las próximas elecciones.

C. Wellington Ríos Villafuerte