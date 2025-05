¿Cómo obtuvieron permiso de funcionamiento si el uso de suelo no lo permite?

En Urdesa, en Circunvalación entre Ficus y Las Monjas, han instalado una discoteca. En los alrededores funciona la clínica Pediátrica y habitan familias con niños y adultos de la tercera edad. La discoteca funciona los fines de semana hasta las 04:00. El ruido que produce es insoportable e impide conciliar el sueño. Pronto aparecerán microtraficantes, delincuentes, sicarios; ya se ven motos rondando el lugar. Se fue la paz. El uso de suelo de esta zona no permite bares ni discotecas. Para emprender o abrir un negocio en esta área el Municipio y el Cuerpo de Bomberos exigen una serie de requisitos y trámites muchas veces difíciles y engorrosos. ¿Cómo obtuvieron permiso de funcionamiento si el uso de suelo no lo permite? ¿Tendrá un buen sistema contra incendios (no solo extintores) que pueda evitar tragedias que suelen suceder en este tipo de antros? Ojalá las autoridades municipales escuchen este clamor, tomen cartas en el asunto y resuelvan el problema en favor de los urdesinos, como secuencia del sistema de seguridad recién inaugurado con presencia del alcalde para la ciudadela.

Segundo Díaz