Esta solución (transformar la energía mecánica en energía eléctrica), principalmente para los países del tercer mundo, como nuestro Ecuador, donde las personas de escasos (y nulos) recursos son una abrumadora mayoría, tendría una demanda enorme; así como para discapacitados, adolescentes, jóvenes en busca de empleo, ancianos que no gozan de beneficios suficientes, los que tienen vida sedentaria, los que tiene sobrepeso, los atletas que entrenando obtendrían algo de dinero, los mendigos que ya no tendrían excusa para pedir limosna, etc. La lista es muy grande.

La delincuencia juvenil se reduciría, lo mismo que el consumo de estupefacientes por aquellos que no consiguen trabajo estable. Además, se reduciría la migración a los países más ricos, pero ya que existe, estos mismos países podrían implementarla para los inmigrantes que ya ocupan sus ciudades y evitar que sean una molestia para los residentes. La naturaleza sería alterada un mínimo, el tiempo de instalación sería relativamente breve.

Ahora bien, traté durante mucho tiempo de hacer llegar esta idea a jefes de Estado, alcaldes, personas influyentes, por medio de intermediarios y amigos , pero sin ningún resultado. La respuesta fue comprensible: todos ellos no miran hacia atrás, sino siempre adelante, gozan de tres comidas diarias, y no les preocupan las necesidades de los desposeídos. Por el mismo motivo no lo he propuesto en las redes sociales. Es por eso que temo que después de los apagones, mi idea quede en el olvido.

Invoco entonces desde esta columna a las organizaciones humanitarias, las religiosas, de derechos humanos (alimentarse es un derecho) a unirse a esta cruzada y hacerla llegar al gobierno. También a los países de Europa y Estados Unidos , donde la inmigración es cada vez peor.

Recuerden que “todo Estado será juzgado por la forma que trata a sus miembros más débiles”.

Jorge Gabriel Pantoja Vera