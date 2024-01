Cartas de lectores: La sociedad ecuatoriana está corrompida

¿Es una pregunta o una conclusión ? Si es pregunta suena a escándalo y si es conclusión es mucho más escandalosa. Un exvicepresidente que asumió la presidencia en 1984 sentenció ésta frase. Expresada por un estadista y siendo primer magistrado de la República, tiene peso, debido a que conoce con detalle lo que ocurría dentro de su gobierno o las propuestas que le hacían en la antesala de su despacho. Un conocido expresó que hay un gen que está insertado en nuestra manera de ser, que resulta imposible de eliminar. Es decir que nada ha cambiado en estos 50 años pasados. De pronto nada cambiará. ¿Estamos rodeados de delincuentes? Trágico y difícil de aceptarlo. ¿Por qué huyen los inocentes? ¿Será que no creen en la justicia que ellos mismos instauraron? Vaya usted a saber. Se debe señalar que sí hay en la sociedad ecuatoriana hombres y mujeres que afrontan con integridad cuando asumen y aceptan cargos públicos. El resto, no sabemos. ¿Hasta cuándo estamos conociendo esto y otros escándalos? Muchos ciudadanos a quienes se les encarga y bajo juramento el cumplir y hacer cumplir en forma íntegra la responsabilidad asignada, no lo hacen y no lo harán. Las páginas de este prestigioso Diario nos traen noticias, muchas con resultados de investigación acerca de actos de corrupción a todo nivel. Estoy seguro de que vendrán más. ¿Qué hacer? ¿Debemos usar y actuar con leyes draconianas y así castigar a los culpables. El Dr. Osvaldo Hurtado Larrea fue quien expreso la alarmante frase: “La sociedad ecuatoriana está corrompida”.

Guillermo Martínez Tubay