Cartas de lectores: Siempre con el mismo paro

Los ciudadanos volvimos a convivir con el paro de transportistas otra vez, muchos caminaron haciendo ejercicio de cardio para así tener el corazón bien y no les dé un paro cardíaco de verdad, por gastos inesperados y el estrés de no tener un bus para movilizarse. Estos paros los vengo escuchando desde hace décadas y no hay solución, cómo ven, es ‘puro paro’. Lo que no es paro es la música alta de los choferes que dejan sordos a los pasajeros, los carameleros que suben y bajan y dejan al pasajero con diabetes de tanto dulces. Suben el pasaje cada vez y cuando con ese paro y los buses parecen cafeteras de tanto humo. Los paraderos no los respetan, y con el paro de la velocidad y competencia nos tiran al andar y ataja... La delincuencia, con el paro de vendedores, nos da infarto; asientos sucios que parecen basureros, pura pantomima y con ese paro nos entucan que van a mejorar el transporte público: falsas promesas con diferentes actores del gremio, ¡pero la misma inyección! Aquí les dejo el paro. La vida está hecha de movimiento, aunque estemos bien parados.

Javier Valarezo Serrano