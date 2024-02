Cartas de lectores: San Valentín, patrón de los enamorados

El 14 de febrero es el día del amor y la amistad, una fecha muy especial para esas parejas puertas adentro por la delincuencia o puertas afuera por el calor, motivo por el cual se hacen regalos mutuamente.

Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia que se lleva en el corazón. El amor es un sentimiento hacia la otra persona que nos atrae con la química que existe entre ambos. Las matemáticas son los años que llevamos juntos. En el amor se siente alegría, mariposas en él estómago y cosquilleo orgásmico de tsunami de felicidad interior. El amor es la poesía de los sentidos; póngase mandil conviértase en chef y atienda ese menú a la carta junto a él/ella, ‘because he is nice” y because is something incredible’.

Hoy está prohibido discutir; se hace un pacto de amor y paz, como en la política y la delincuencia, evitando ser ‘Rulay’.

El amor es intangible, pero tiene esa electricidad que electrocuta con sus chispas y nos tumba. Feliz San Valentín a ti, a la que no escucha.

Javier Valarezo Serrano