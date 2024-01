Nuestra patria se encuentra terriblemente convulsionada debido a la invasión indiscriminada del narcotráfico y sus consiguientes secuelas. Esta asonada no es reciente, tiene antecedentes y raíces desde hace muchos años. No quisiéramos hacer una apología de estos crímenes y atrocidades, pero sabemos bien acerca de sus orígenes, su proliferación y lamentables consecuencias que, con mucho pesar, estamos viviendo. Hoy más que nunca debemos honrar y agradecer a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y Policía Nacional que, valiente y patrióticamente, han sabido defender nuestros derechos y actuar de manera correcta, desplazándose por aire, mar y tierra, aun a riesgo de sus propias vidas. Agradecer al presidente Noboa que con fe, optimismo y coraje ha tomado inteligentemente las riendas, actuando en defensa de nuestro territorio y sus mandantes. Hacemos un clamoroso llamado a los todos los ecuatorianos para pedirles su solidaridad, colaborando decidida y patrióticamente, y respaldando todas las decisiones que se tomen al respecto, siempre en procura de salvaguardar la integridad física y emocional de nuestros compatriotas que están en el frente de batalla y de los comunes mortales que nos encontramos sufriendo los embates de esta cruenta guerra sin cuartel, que nos tiene sumamente apesadumbrados, inestables y nerviosos. No olvidemos que la unión hace la fuerza. ¡Viva la Patria!

Fabiola Carrera Alemán